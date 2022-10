Os quatro cenários possíveis para Truss sair da crise em que se meteu

A primeira-ministra britânica, Liz Truss, está sob pressão para demitir-se ou convocar eleições legislativas devido à crise política e económica no país, mesmo após ter abandonado quase totalmente a controversa estratégia fiscal.

Estes são quatro cenários possíveis para a chefe do Governo, que assumiu o lugar de Boris Johnson há apenas 40 dias.

Demissão

Até agora, apenas cinco deputados Conservadores apelaram publicamente à demissão de Liz Truss, mas outros, falando em condição de anonimato, acreditam que a primeira-ministra não tem condições para continuar em funções.

A credibilidade da primeira-ministra ficou abalada pela reversão da maior parte dos cortes fiscais prometidos e pelo despedimento do ministro das Finanças Kwasi Kwarteng, substituído por Jeremy Hunt, um antigo rival, e uma das opções é demitir-se voluntariamente.

Esta decisão desencadearia uma eleição interna no Partido Conservador que poderia prolongar-se durante semanas, durante a qual Truss permaneceria no poder.

Em alternativa, o partido poderia evitar mais lutas fratricidas, unindo-se em torno de um sucessor escolhido por consenso. Theresa May sucedeu a David Cameron em 2016, após o referendo do 'Brexit', depois de todos os rivais se terem retirado.

Mas Liz Truss não deu nenhum sinal de que está disposta a demitir-se, tendo o porta-voz respondido hoje que ela continua concentrada nos "compromissos" como primeira-ministra.

Moção de censura

As regras internas do partido protegem um novo líder de uma moção de censura durante os primeiros 12 meses do mandato e Truss só foi confirmada em 5 de Setembro.

O processo implica que pelo menos 15% dos 357 deputados conservadores submetam uma carta ao partido onde retiram a confiança à líder para desencadear uma votação.

No entanto, o poderoso Comité 1922, responsável pela organização interna do partido, tem a possibilidade de alterar as regras. No caso de derrota, Liz Truss perderia imediatamente a liderança do partido, mas permaneceria à frente do Governo até que fosse escolhido um sucessor.

O comité teria de estabelecer as regras do processo para escolher um novo líder, que seria o terceiro num ano e o quinto desde 2016. Todavia, os deputados parecem relutantes num novo sufrágio reservado aos membros do partido apenas dois meses após a proclamação de Truss.

Truss continua

Embora a credibilidade esteja gravemente afectada, Truss poderá ganhar margem para escapar ao despedimento graças ao novo ministro das Finanças, Jeremy Hunt, que é mais centrista.

O abandono da maior parte do "mini orçamento" parece ter acalmado os mercados, dando-lhe alguma estabilidade. Liz Truss deverá encontrar-se esta semana com várias facções do partido e os principais ministros, para tentar dissipar as críticas.

Jeremy Hunt irá detalhar no final do mês como o Governo pretende reduzir a dívida pública a médio prazo, mais uma oportunidade para deixar a crise para trás.

Eleições legislativas

As próximas legislativas deverão ser realizadas até Janeiro de 2025, tendo a primeira-ministra a opção de convocá-las antes dessa data.

A outra opção seria uma moção de censura parlamentar, que implicaria o apoio à oposição de deputados conservadores. Esse cenário, ou o chumbo de um orçamento, levaria a chefe de Governo a demitir-se e a pedir ao rei para dissolver o parlamento.

Porém, parece pouco provável que um número suficiente de deputados conservadores se junte à oposição, devido ao risco de muitos deles perderem os assentos.

As sondagens dão ao Partido Trabalhista, a maior força da oposição, uma vantagem próxima dos 30 pontos percentuais, o que resultaria numa vitória esmagadora com maioria absoluta.