Rishi Sunak confirma candidatura a primeiro-ministro britânico

O antigo ministro das Finanças Rishi Sunak confirmou hoje a candidatura à liderança do Partido Conservador para substituir Liz Truss como chefe do governo do Reino Unido.

Sunak anunciou a candidatura na conta da rede social Twitter, onde disse que o objectivo é ultrapassar a "profunda crise económica" que afecta o Reino Unido e unir o partido. "A escolha que o nosso partido fizer agora decidirá se a próxima geração de britânicos terá mais oportunidades do que a última. É por isso que estou a concorrer para ser o vosso próximo primeiro-ministro e líder do Partido Conservador", disse Sunak. O antigo ministro salientou que tinha estado à frente das Finanças na altura mais "difícil" para o país, referindo-se à pandemia covid-19, mas acrescentou que "os desafios que enfrentamos são ainda maiores". "Mas as oportunidades, se tomarmos a decisão certa, são fenomenais", acrescentou.

