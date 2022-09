Liz Truss promete agir imediatamente face ao aumento de preços no Reino Unido

​A favorita para suceder Boris Johnson em Downing Street, Liz Truss, prometeu hoje agir imediatamente perante a crise do custo de vida no Reino Unido, porém recusando-se a detalhar medidas em vésperas do anúncio de resultados.

"Vou agir se for eleita primeira-ministra. Vou agir imediatamente sobre as contas e o fornecimento de energia porque acho que isso anda de mãos dadas", disse Liz Truss à BBC. A chefe da diplomacia britânica, de 47 anos, é a favorita para suceder a Boris Johnson, forçado a renunciar no início de julho após meses de escândalos. Se for eleita, Liz Truss enfrenta um ambiente económico e social tenso, com uma inflação a ultrapassar os 10% e um enorme aumento nos preços da energia que afetam famílias, escolas, hospitais e empresas. Contudo, recusou-se a explicar a natureza concreta das medidas que pretende tomar. "Irá levar uma semana para finalizar os planos precisos e garantir que podemos anunciá-los. É por isso que não posso entrar em detalhes nesta fase", explicou. Ressaltou ainda que irá apresentar "dentro de um mês" um projeto de reforma fiscal para enfrentar a crise. Após três meses de campanha cerca de 200.000 membros do Partido Conservador irão escolher o sucessor de Boris Johnson. A política económica esteve no centro dos debates, com Liz Truss a prometer cortes expressivos de impostos, enquanto o seu rival Rishi Sunak perdeu pontos ao defender o realismo económico longe dos “contos de fadas". O anúncio do novo primeiro-ministro está marcado para esta segunda-feira.

