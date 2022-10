Senegal apreende 300 kg de cocaína transportados em camião frigorífico

Um total de 300 quilos de cocaína, no valor de quase 37 milhões de euros, foram apreendidos no Senegal, transportados num camião frigorífico que viria do vizinho Mali, anunciaram as autoridades aduaneiras do país.

"Esta é a maior apreensão de cocaína por terra alguma vez feita pela alfândega senegalesa", referiu a direcção aduaneira numa declaração emitida no domingo à noite. Durante vários anos, a África Ocidental tornou-se uma zona de trânsito para as drogas produzidas na América Latina e destinadas à Europa. A apreensão teve lugar no sábado em Kidira, uma cidade na fronteira com o Mali. "As mercadorias proibidas estavam num esconderijo num camião frigorífico registado no Mali e com destino a Dakar", disseram na declaração. Os dois condutores do camião foram detidos após a apreensão da mercadoria no valor de 24 mil milhões de francos CFA (cerca de 37 milhões de euros), afirmou a mesma fonte. Vários tipos de moedas foram também apreendidos aos dois transportadores. O Mali, um país sem litoral, envia e recebe muitas das suas mercadorias através do porto de Dakar, pelo que várias dezenas de camiões atravessam a fronteira todos os dias para transportar mercadorias através do Senegal. Há muito considerada uma simples zona de trânsito, a África Ocidental e Central tornou-se também uma região de elevado consumo de drogas, de acordo com um relatório do Gabinete das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) publicado em junho. O UNODC diz que "entre 2019 e 2022 pelo menos 57 toneladas de cocaína foram apreendidas em ou a caminho da África Ocidental, principalmente em Cabo Verde (16,6 toneladas), Senegal (4,7 toneladas), Benin (3,9 toneladas), Costa do Marfim (3,5 toneladas), Gâmbia (3 toneladas) e Guiné Bissau (2,7 toneladas)".

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.