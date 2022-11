Número de mortos causados por terramoto na Indonésia sobe para 268

O número de mortos causados pelo terramoto na ilha indonésia de Java aumentou hoje para 268, registando-se também várias centenas de feridos, o que obrigou as autoridades a reforçar os socorros para encontrar sobreviventes nos escombros.

“O terramoto fez 268 mortos", refere o balanço mais recente divulgado hoje, em conferência de imprensa, pelo director da agência nacional indonésia de gestão de desastres.

O sismo, registado na segunda-feira, teve uma magnitude 5,6 na escala de Richter, com o epicentro a situar-se perto da cidade de Cianjur, na província de Java Ocidental, a mais populosa deste arquipélago do sudeste Asiático.

O sismo causou o desabamento de prédios e deslizamentos de terra provocados pelos tremores que atingiram aquela região tão montanhosa.

"A nossa prioridade é procurar e retirar as vítimas" do meio dos escombros, referiu a mesma fonte, acrescentando que, até ao momento, foram contabilizados 151 desaparecidos.

O Presidente da Indonésia, Joko Widodo, prometeu indemnizações durante uma visita ao local e pediu às equipas de resgate "que mobilizem o seu pessoal" para permitir a retirada das vítimas.

Este é já o sismo mais mortífero no país desde 2018.

O país, com mais de 270 milhões de pessoas, é frequentemente atingido por sismos, erupções vulcânicas e 'tsunamis' devido à sua localização no "Anel de Fogo", um arco de vulcões e placas tectónicas na falha na Bacia do Pacífico.

Cerca de 7.000 terramotos são registados anualmente, a maioria dos quais moderados. Em Fevereiro, um terramoto de magnitude 6,2 matou pelo menos 25 pessoas e feriu mais de 460 na província de Sumatra Ocidental. Em Janeiro de 2021, um sismo de magnitude 6,2 matou mais de 100 pessoas e feriu quase 6.500 na província de Sulawesi Oeste.

Uma das catástrofes mais mortais do país ocorreu em 2004, quando um forte sismo no norte da ilha indonésia de Sumatra desencadeou um 'tsunami' que fez mais de 226 mil mortos numa dezena de países banhados pelo oceano Índico, a maioria dos quais na Indonésia.