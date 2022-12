UE aprova verba de 20 milhões para apoiar forças ruandesas em Moçambique

O Conselho da União Europeia (UE) adoptou hoje medidas de assistência militar, incluindo uma verba de 20 milhões, para a força de defesa ruandesa deslocada em Moçambique.

Segundo um comunicado do Conselho da UE, foi adoptada uma medida de 20 milhões de euros para apoiar a manutenção da Força de Defesa do Ruanda na província de Cabo Delgado, no norte do país, onde se têm registado ataques terroristas.

A verba destina-se a comparticipar a aquisição de equipamento e a cobrir custos com a manutenção de vias aéreas estratégicas para apoiar a deslocação ruandesa em Cabo Delgado.

A UE adoptou ainda medidas de apoio a operações militares na Bósnia-Herzegovina, Geórgia, Mauritânia e Líbano.

A província de Cabo Delgado enfrenta há cinco anos uma insurgência armada com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

A insurgência levou a uma resposta militar desde Julho de 2021 com apoio do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), libertando distritos junto aos projectos de gás, mas surgiram novas vagas de ataques a sul da região e na vizinha província de Nampula.

O conflito já fez um milhão de deslocados, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, e cerca de 4.000 mortes, segundo o projecto de registo de conflitos ACLED.