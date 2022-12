A Venezuela desactivou este ano 118 pistas de aviação clandestinas utilizadas por grupos terroristas para o transporte de minerais e drogas, informou na sexta-feira fonte militar oficial.

Em 2022, a Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) da Venezuela "conseguiu desactivar 118 pistas clandestinas usadas por grupos terroristas transnacionais como ponte aérea para extrair mineração ilegal e tráfico de droga através do nosso território", disse no Twitter o comandante das FANB Domingo Hernández Lárez.

"A Venezuela nunca ficará indiferente aos grupos criminosos invasores e predadores do nosso território. Eles serão combatidos", acrescentou.

O responsável denunciou, em 10 de Dezembro, a destruição de várias pistas de aterragem ilegais no Parque Nacional Canaima, uma zona rica em minerais localizada no estado de Bolívar (sul, na fronteira com o Brasil), onde a FANB reforçou, desde finais de outubro, o combate contra a mineração ilegal, tráfico de pessoas e de drogas.

No dia 08 de Dezembro, uma aeronave ligada ao narcotráfico foi destruída após tentar "aterrar numa pista clandestina", na região de Zulia (noroeste, na fronteira com a Colômbia), que tinha sido desativada pelos militares.

Cerca de 42 aviões estariam associados a actividades ilegais combatidas de Janeiro até então, segundo Hernández Lárez.