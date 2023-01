Partido de Bolsonaro demarca-se da "vergonha" da violência na capital

O líder do Partido Liberal (PL), força política de Jair Bolsonaro, demarcou-se hoje da "vergonha" da invasão dos apoiantes do ex-presidente brasileiro às sedes dos poderes, num dia que apelidou como "triste para o Brasil".

Num vídeo publicado este domingo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal do ex-presidente Jair Bolsonaro, assegura que os responsáveis pelo ataque de hoje às instituições em Brasília "não representam" Bolsonaro.

"Hoje é um dia triste para o Brasil. Todos os eventos que realizámos após as eleições em frente ao quartel foram um exemplo de educação, confiança e brasilidade", disse o líder da PL, aludindo aos acampamentos de manifestantes para reclamar uma intervenção das Forças Armadas para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva como Presidente do Brasil, após a vitória na segunda volta das eleições presidenciais sobre Jair Bolsonaro, que procurava a sua reeleição para um segundo mandato.

"Havia famílias que representavam Bolsonaro, representando a direita. O ato de hoje em Brasília é uma vergonha para todos nós e não representa o nosso partido ou Bolsonaro", argumentou.

Para Costa Neto, "a polícia é segurança e estes sectores de segurança têm de fazer o seu trabalho".

"Não apoiamos estes actos. Apoiamos 'Pátria, família e liberdade'. Apoiamos actos de bem. O acto de hoje em Brasília foi uma vergonha para todos nós", insistiu.

Também o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (partido Republicanos), eleito com o apoio de Jair Bolsonaro, condenou a violência na capital brasileira.

"Para que o Brasil possa caminhar, o debate deve ser o de ideias e a oposição deve ser responsável, apontando direcções. Manifestações perdem a legitimidade e a razão a partir do momento em que há violência, depredação ou cerceamento de direitos. Não admitiremos isso em SP [São Paulo]!", escreveu, na rede social Twitter.

O Presidente brasileiro decretou a intervenção federal em Brasília depois de centenas de apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro terem invadido e vandalizado o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), sedes dos poderes legislativo, executivo e judicial.

Os manifestantes, que furaram as barreiras de protecção da polícia, pedem uma intervenção militar para derrubar o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma semana após a sua tomada de posse.

A Polícia Militar conseguiu, entretanto, recuperar o controlo da sede do STF e o chefe de Estado brasileiro prometeu que todos os responsáveis pelas invasões serão punidos.