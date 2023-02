Maior barragem moçambicana aumenta descargas e risco de cheias no centro

A Hidroelétrica de Cahora Bassa (HCB) aumentou o volume de descargas da albufeira moçambicana, colocando zonas baixas de 10 distritos da bacia do rio Zambeze (centro do país) em risco de inundações, anunciaram hoje as autoridades.

Em plena época das chuvas (de Outubro a Abril), os rios da região austral de África continuam a encher a barragem, adianta nota da Administração Regional de Água (ARA), detalhando que as descargas subiram de 1.500 metros cúbicos por segundo para 2.500. A ARA assinala que o incremento se deve a precipitação moderada na região centro de Moçambique e a elevados volumes provenientes da Zâmbia, Zimbabué e Maláui. As comunidades residentes nas zonas ribeirinhas ou que ali desenvolvem atividades económicas devem retirar-se, acrescenta. Estão sob risco de inundação zonas dos distritos de Tete, Doa e Mutara, na província de Tete; Tambara, na província de Manica; Chemba, Caia e Marromeu, na província de Sofala; e Mopeia, Luabo e Chinde, na província da Zambézia. De acordo com os mais recentes dados do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD), o número de mortes na atual época chuvosa em Moçambique ascende a 75, havendo um total de 45.819 pessoas afectadas.

