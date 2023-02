​Quase 300 mil sírios deslocados na sequência do sismo

Na Síria, quase 300 mil pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas, na sequência do sismo que afectou o país, à semelhança do que aconteceu com a Turquia. As declarações foram proferidas por Hussein Makhlouf, ministro da Administração Local do país.

Hussein Makhlouf informou que de momento, 180 abrigos foram já disponibilizados para prestar apoio aos cidadãos. Segundo reporta a agência noticiosa Sana, em causa está uma contabilização que terá em conta, apenas, as regiões da Síria que estão sob controlo do governo oficial. De recordar que, na madrugada de segunda-feira, um abalo de magnitude 7,8 teve epicentro a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, nas proximidades da fronteira com a Síria. A esse sismo seguiram-se centenas de réplicas - destacando-se, inclusive, um abalo de magnitude 7,6. De momento, contabilizam-se já quase 11.000 mortos em ambos os países. Após ter conhecimento destes factos, a comunidade internacional uniu-se para demonstrar a sua solidariedade para com os países afectados, bem como para prestar apoio aos mesmos, ajudando-os a robustecer as equipas de resgate e prestando ajuda humanitária.

