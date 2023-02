Autoridades militares do Sudão aprovam base naval russa no Mar Vermelho

As autoridades militares, no poder no Sudão, já concluíram a análise do acordo de construção de uma base naval russa no Mar Vermelho, tendo afirmado que, do ponto de vista militar, tudo está aprovado.

"Eles responderam a todas as nossas preocupações, o acordo está 'ok' do ponto de vista militar", disse um dos dois responsáveis militares que falaram à agência de informação financeira Bloomberg, sob anonimato.

De acordo com estes responsáveis, o acordo está finalizado e aguarda a formação de um governo civil e de um corpo legislativo para ser ratificado, antes de entrar em vigor.

Nos últimos dias, a Rússia respondeu positivamente a alguns dos aspectos que os sudaneses queriam ver contemplados no acordo que permite a construção e operação de uma base naval no Mar Vermelho, incluindo a disponibilização de mais armas e equipamento militar.

Os militares contactados pela Bloomberg não deram mais pormenores sobre o acordo, que o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, disse na quinta-feira que faltava apenas a ratificação pelo Sudão.

Este país africano tem estado sem um parlamento desde que uma revolta popular depôs, com a liderança dos militares, o antigo ditador Omar al-Bashir, em Abril de 2019, e tem estado mergulhado num caos político desde que um golpe militar, em Outubro de 2021, interrompeu a transição para a democracia.

O acordo entre o Sudão e a Rússia foi conhecido em Dezembro de 2021, e é parte dos esforços de Moscovo para recuperar uma presença naval regular em várias partes do mundo.

O acordo de construção e utilização de uma base naval no Mar Vermelho permitiria à Rússia ter até 300 tropas russas, e simultaneamente manter até quatro navios em simultâneo, incluindo de energia nuclear, no estratégico porto do Sudão, no Mar Vermelho.

Segundo o antigo chefe militar Viktor Bondarev, a base garantiria a presença militar russa no Mar Vermelho e no oceano Índico e faria com que não fosse necessário fazer longas viagens para chegar à região.

Em troca, a Rússia dará armas e equipamento militar nos próximos 25 anos, com prolongamentos automáticos por 10 anos se ambas as partes concordarem.

Em Junho de 2021, o chefe militar do Sudão, o general Mohammed Othman al-Hussein, disse a uma televisão local que Cartum ia rever o acordo, e depois em Fevereiro do ano passado houve reuniões entre as autoridades russas e o poderoso líder das forças paramilitares, Mohammed Hamdan Dagalo.

Regressado de uma semana na Rússia, o general disse que o país não tinha objecções a que a Rússia ou qualquer outro país tenha uma base naval no país, já que não coloca qualquer ameaça à segurança nacional do Sudão: "Se qualquer país quer abrir uma base e é no nosso interesse e não ameaça a nossa segurança nacional, não temos nenhum problema com ninguém, russo ou seja de onde for", afirmou.