Novo relatório do Banco Mundial alerta que impacto da Covid em crianças e jovens pode resultar em geração perdida

​A pandemia de Covid-19 causou uma enorme queda no capital humano em momentos críticos do ciclo de vida, prejudicando o desenvolvimento de milhões de crianças e jovens em países de rendimento baixo e médio, segundo novos dados globais sobre pessoas com menos de 25 anos no início da pandemia.

O novo relatório do Banco Mundial, Colapso e Recuperação: como a pandemia de Covid-19 deteriorou o capital humano e o que fazer a respeito, analisa os impactos da pandemia nas crianças e nos jovens, nos principais estágios do desenvolvimento: primeira infância de 0 a 5 anos, idade escolar de 6 a 14 anos, e juventude de 15 a 24 anos. O relatório constata que os estudantes de hoje podem perder até 10% dos seus ganhos futuros devido aos choques na educação provocados pela Covid-19. Além disso, o déficit cognitivo nas crianças pequenas de hoje pode traduzir-se numa queda de 25% nos rendimentos nas suas vidas adultas. O capital humano – o conhecimento, as competências e a saúde que as pessoas acumulam ao longo de suas vidas – é fundamental para liberar o potencial de uma criança e permitir que os países consigam recuperar-se de forma resiliente e alcançar um crescimento futuro sólido. No entanto, a pandemia fechou escolas e locais de trabalho e interrompeu outros serviços essenciais que protegem e promovem o capital humano, como a assistência médica materna e infantil, além da capacitação profissional. As pessoas que tinham menos de 25 anos no início da pandemia representarão 90% da força de trabalho em idade activa em 2050. A boa notícia é que existem estratégias comprovadas para a recuperação dessas perdas. Aumentar a cobertura da educação pré-escolar e melhorar seu conteúdo são bons exemplos. Ambos trariam benefícios de curto prazo, ajudando as crianças a prepararem-se melhor para a aprendizagem. Uma criança que parou de ir à escola e ficou em casa por um ano não poderá acompanhar o currículo ao retornar. Será importante adequar o ensino ao nível de aprendizado desses alunos, conclui o relatório. Aumentar o tempo de aula e os programas de recuperação – como aulas de compensação – também pode reverter as perdas de aprendizagem. Os jovens precisam de ajuda para um bom ingresso no mercado de trabalho. Programas de capacitação, de intermediação e de empreendedorismo adaptados para jovens, além de estágios profissionais, são particularmente importantes.

