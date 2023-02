​UNICEF alerta para crianças à beira do abismo por causa da guerra na Ucrânia

A escalada do conflito na Ucrânia, que a 24 de Fevereiro completa um ano, deixa uma geração inteira de crianças com marcas de violência, medo, perda e tragédia. As declarações são do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef.

A agência da ONU ressalta que nenhum menor foi poupado. Todos tiveram algum efeito como abandono de casas, perda de acesso à educação e de benefícios de um ambiente seguro e protegido, ferimentos e até morte. A maioria das famílias relata uma queda significativa de rendimentos, que juntamente com a crise energética por causa da guerra assola o bem-estar das crianças e das famílias no país. Numa pesquisa recente, 80% dos entrevistados apontaram o agravamento da situação económica. A proporção de crianças em situação de pobreza quase duplicou, ao passar de 43% para 82%. Essa realidade é mais grave para os 5,9 milhões de deslocados internos. A guerra impacta a saúde mental e o bem-estar das crianças. Estima-se que 1,5 milhão de menores estão sob risco de depressão, ansiedade, estresse pós-traumático e outros problemas de saúde mental, cujos efeitos e implicações podem ser de longo prazo. Em termos de serviços básicos, o conflito destruiu mil instalações de saúde após bombardeios e ataques aéreos que também mataram ou feriram os doentes. Além de haver crianças entre as vítimas, muitas fugiram do país e não recebem imunização de rotina. O procedimento é crucial para protecção contra a poliomielite, o sarampo, a difteria e outras doenças potencialmente fatais. A directora executiva do Unicef, Catherine Russell pediu prioridade para a saúde mental e as necessidades psicossociais das crianças, com maior atenção à nutrição adequada à idade e iniciativas para consolidar a resiliência. A representante destaca que especialmente no caso das crianças e adolescentes mais velhos, é necessário dar “oportunidades de expressarem as suas preocupações.” Existem 5 milhões de alunos sem acesso à educação. A situação impede que o grupo tenha estrutura, segurança, normalidade e esperança que a sala de aula lhes proporciona. A situação junta-se a dois anos de aprendizagem afetada pela pandemia e mais de oito anos de interrupção da educação em áreas do leste. O Unicef pede acesso humanitário seguro, rápido e sem impedimentos e o fim dos ataques contra crianças e as infra-estruturas de que elas dependem, tais como escolas, hospitais e sistemas de abastecimento de água e saneamento. A agência quer ainda o fim do uso de escolas no conflito, dos explosivos em zonas habitadas e dos confrontos. O Apelo Anual de Acção Humanitária para as crianças do Unicef precisa de US$ 1 bilhão para cobrir necessidades imediatas e a longo prazo de 9,4 milhões de ucranianos. O grupo inclui 4 milhões de crianças afectadas dentro e fora da Ucrânia.

