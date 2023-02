Secretário-executivo da CPLP afirma empenho em reforçar relações com ONU

O secretário-executivo da CPLP, Zacarias da Costa, afirmou hoje em Genebra o empenho da organização lusófona em "consolidar a sua cooperação com as Nações Unidas", e "reforçar" a sua participação nos trabalhos do Conselho de Direitos Humanos.

O secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) aproveitou ainda o seu discurso na 52.ª sessão do Conselho de Direitos Humanos para endossar o apoio da organização lusófona às candidaturas do Brasil e de Cabo Verde ao organismo das Nações Unidas sedeado em Genebra, para os mandatos 2024-2026 e 2025-2027, respetivamente.

A CPLP "pretende consolidar a sua cooperação com as Nações Unidas" através do "reforço da [sua] participação (...) e dos seus Estados-membros nos trabalhos do Conselho de Direitos Humanos" e do "estabelecimento de instituições nacionais de direitos humanos em todos os seus nove países-membros", afirmou Zacarias da Costa na sua intervenção na 52.ª sessão do organismo da ONU.

O diplomata timorense afirmou ainda o empenho da organização na sua "capacitação institucional de reporte aos mecanismos dos tratados de direitos humanos".

A CPLP pretende igualmente aprofundar a cooperação com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) na promoção do direito à alimentação adequada, assim como com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) no combate ao trabalho infantil.

No plano global, Zacarias da Costa manifestou a "grande apreensão" da CPLP com a "eclosão de conflitos de cariz militar" que ameaçam a estabilidade internacional, "tão arduamente construída no último século" e sublinhou que "sem paz, não será possível construir um mundo que permita a fruição plena e igualitária dos direitos humanos".

Zacarias da Costa tem previsto manter encontros com o diretor do Conselho dos Direitos Humamos e da Divisão de Mecanismos dos Tratados, Cissé-Gouro, com a secretária-geral da UNCTAD, Rebeca Grynspan, assim como com o diretor-geral da OIT, Gilbert Houngbo.