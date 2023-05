​Família Biden acusada de receber milhões de empresas estrangeiras

Os republicanos no Congresso norte-americano acusaram hoje a família do Presidente Joe Biden de receber milhões de dólares de empresas estrangeiras quando este foi vice-Presidente (2009-2017), mas também posteriormente, e apresentaram documentação que, segundo alegaram, comprova as transacções.

De acordo com a Lusa, o Comité de Fiscalização e Responsabilidade da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso), liderado pelo republicano James Comer, acusa a família Biden, os seus sócios e empresas de terem arrecadado dez milhões de dólares através de um complexo esquema idealizado para esconder o rasto do dinheiro. Os republicanos já tinham decidido investigar a família Biden antes de assumir o controlo da Câmara dos Representantes, em Janeiro passado, e hoje apresentaram provas que dizem poder desmascarar os negócios ocultos da família do actual Presidente dos Estados Unidos da América (EUA). O comité considera que há nove membros da família Biden envolvidos, incluindo o irmão e a cunhada do Presidente, o seu filho Hunter, a ex-namorada do filho e a sua actual mulher e os netos do político democrata. De acordo com as investigações, que ainda se encontram em fase inicial, os Biden usaram sócios em empresas para receber fundos estrangeiros, que depois eram transferidos para membros da família. Os republicanos disseram hoje que a família Biden e os seus sócios -- quando este era o vice-Presidente de Barack Obama - criaram uma rede de cerca de 20 empresas, a maioria delas de responsabilidade limitada. Uma dessas empresas - a Robinson Walker, criada em 2008 -- terá recebido cerca de três milhões de dólares da empresa Cypriot, detida pelo empresário romeno Gabriel Popoviciu, investigado na Roménia por corrupção. Os republicanos alegam ainda que, segundo as suas contas, várias empresas chinesas transferiram "milhões de dólares" para a família Biden, valor que não inclui pagamentos oriundos da Ucrânia, México, Roménia, Omã e Cazaquistão, entre outros países. "Se isto soa complicado e parece complicado, é porque as coisas foram intencionalmente complicadas, para que o dinheiro não pudesse ser seguido. Não podemos ter pessoas no Governo que traem o seu país", acrescentou a congressista republicana Nancy Mace. O comité do Congresso diz que há suspeitas de que estes negócios internacionais da família Biden possam provocar preocupações ao nível da segurança nacional. Os membros republicanos da Câmara dos Representantes anunciaram ainda que estão a preparar legislação que reforça a exigência de transparência nas transacções com cidadãos, empresas e Governos estrangeiros por parte de políticos de alto nível e das respectivas famílias.

