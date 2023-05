Actual Presidente da Turquia à frente quando estão quase 20% dos votos contados

Cerca de 61 milhões de eleitores puderam exercer o seu direito de voto nas 192.000 urnas distribuídas pelas 81 províncias do país, com um sexto dos eleitores a votarem na região de Istambul.

Os números mais recentes mostram que Erdogan, há vinte anos no poder, acumula 55% dos votos e Kemal Kilicdaroglu 39% dos votos, dados da Anadolu, agência de notícias turca.

Nas últimas eleições presidenciais, em 2018, Erdogan venceu à primeira volta com mais de 52,5% dos votos.

O dia das eleições decorreu sem incidentes. As assembleias de voto encerraram às 17h00 locais (13h00 em Cabo Verde), após nove horas de votação para eleger 600 deputados e um novo presidente.

Várias fontes e meios de comunicação social afirmam que a afluência às urnas será mais elevada do que o habitual, num país em que normalmente ultrapassa os 80%.

Os turcos foram chamados a escolher o próximo presidente e o futuro parlamento do país, numas eleições onde a permanência no poder do actual presidente pode estar em risco.

As últimas sondagens apontam para uma ligeira vantagem do principal adversário de Erdogan, Kemal Kilicdaroglu. O cenário mais provável é o de uma segunda volta eleitoral a 28 de Maio.

Os eleitores escolhem também um novo parlamento. Prevê-se uma disputa renhida entre a Aliança Popular, composta pelo Partido AK (AKP) de Erdogan, conservador e de raiz islâmica, mas da qual também faz parte o nacionalista MHP, entre outros partidos, e a Aliança da Nação, de Kilicdaroglu, formada por seis partidos da oposição, incluindo o seu Partido Republicano do Povo (CHP), criado pelo fundador da Turquia, Mustafa Kemal Ataturk.

As eleições são marcadas por um contexto de profunda crise económica, recentemente agravada pelos sismos que ocorreram em Fevereiro.

As relações externas da Turquia, um país membro da NATO, com 85 milhões de habitantes, que por várias vezes tem assumido protagonismo desde a invasão russa da Ucrânia, podem também vir a determinar a orientação de voto.