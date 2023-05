Revelados pormenores do acordo sobre o limite da dívida dos EUA

Segundo o New York Times, o texto legislativo completo do acordo de princípio do Presidente da Câmara Kevin McCarthy sobre o limite da dívida com o Presidente Biden inclui uma suspensão de dois anos do limite da dívida.

Este acordo, prossegue aquele jornal dos EUA, permite ao governo pedir emprestado tanto dinheiro quanto necessário para pagar as suas contas durante esse período - desde que o Congresso aprove o acordo antes de 5 de Junho, quando se prevê que os EUA fiquem sem dinheiro. Em troca da suspensão do limite, os republicanos exigiram uma série de concessões políticas, incluindo limites ao crescimento da despesa discricionária federal nos próximos dois anos e alguns novos requisitos de trabalho para certos beneficiários da segurança social. Ambas as partes concordaram com esforços modestos destinados a acelerar o licenciamento de alguns projectos energéticos. De acordo com a nova legislação, o limite da dívida será fixado no nível que atingir quando a suspensão terminar em 2025. Por razões políticas, os republicanos tendem a preferir suspender o limite de endividamento em vez de o aumentar, porque isso permite-lhes dizer que, tecnicamente, não deram luz verde a um limite de endividamento mais elevado. Pormenores: O projecto de lei corta as despesas com as chamadas despesas discricionárias não relacionadas com a defesa, que incluem a aplicação da lei nacional, a gestão florestal, a investigação científica e outras, para o ano fiscal de 2024. Limitaria todas as despesas discricionárias a um crescimento de 1% em 2025, o que constitui efectivamente um corte orçamental, uma vez que se prevê que esse crescimento seja mais lento do que a taxa de inflação.

