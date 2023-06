Colonos israelitas incendeiam casas e carros de palestinianos na Cisjordânia

Centenas de colonos de Israel invadiram hoje uma cidade palestiniana na Cisjordânia ocupada e incendiaram dezenas de casas e automóveis, após quatro israelitas terem sido mortos por palestinianos na terça-feira, noticiou a imprensa internacional.

Segundo a agência de notícias Associated Press (AP), os moradores de Turmus Ayya disseram que cerca de 400 colonos israelitas entraram pela estrada principal da cidade e atearam fogo a carros, casas e árvores.

O autarca da cidade, Lafi Adeeb, afirmou que cerca de 30 casas e 60 carros foram parcialmente ou totalmente queimados.

"Os ataques intensificaram-se (...), mesmo depois da chegada do exército" à localidade, declarou Adeeb.

Pelo menos oito palestinianos ficaram feridos nos confrontos, durante os quais o exército de Israel disparou balas de borracha e gás lacrimogéneo para dispersar as pessoas.

Mais tarde, Lafi Adeeb referiu que a situação já estava mais calma.

Este ataque dos colonos aconteceu após os militares israelitas terem mobilizado forças adicionais na Cisjordânia ocupada e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ter anunciado planos para construir 1.000 novas casas para colonos em resposta ao atentado a um colonato na terça-feira.

O Exército de Israel anunciou hoje a detenção de três suspeitos durante uma operação em Urif, na Cisjordânia ocupada, onde residiam indivíduos alegadamente envolvidos no ataque de terça-feira. Este atentado, contra um restaurante e um posto de abastecimento de combustível perto do colonato de Eli, foi atribuído por Israel a membros do Hamas (Movimento de Resistência Islâmica).

Israel identificou dois dos atacantes: Muhanad Shenade e Jaled Saba, que morreram durante e depois do atentado, respetivamente.

No ataque morreram quatro cidadãos israelitas, entre os quais um jovem de 17 anos de idade.

O ataque ao colonato israelita ocorreu um dia depois de uma operação militar de Israel na cidade de Jenin, na Cisjordânia, que resultou na morte de sete cidadãos palestinianos, incluindo dois adolescentes de 15 anos de idade, e provocou ferimentos em mais de 90 pessoas.

Oito elementos das forças de segurança de Israel ficaram feridos durante a operação na segunda-feira.

Um porta-voz da Presidência da Autoridade Palestiniana, Nabil abu Rudeina, acusou Israel de estar a cometer "um massacre" acrescentando que os israelitas estão a "tentar arrastar a zona (Cisjordânia) para um contexto de violência".

Nesse sentido, Rudeina pediu a intervenção dos Estados Unidos para "parar imediatamente a loucura israelita".