Turquia desiste de acolher cimeira da ONU sobre biodiversidade em 2024

A Turquia desistiu de acolher em 2024 a cimeira internacional sobre biodiversidade promovida pelas Nações Unidas, justificando a decisão com as consequências dos sismos que devastaram em Fevereiro passado o sudeste do país, foi hoje divulgado.

A Turquia decidiu desistir de "acolher e presidir" a reunião "devido a uma situação de força maior, criada pelos três sismos destruidores que ocorreram em Fevereiro de 2023", declarou o secretariado da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica (CDB) numa carta datada de 31 de Julho, mas só hoje divulgada pela agência de notícias AFP. Após a decisão turca, o organismo está a pedir agora aos países que queiram acolher a cimeira nas mesmas datas -- de 21 de Outubro a 01 de Novembro de 2024 - ou em outras datas próximas, que apresentem as suas candidaturas "o mais rápido possível". As reuniões dedicadas à biodiversidade são realizadas a cada dois anos, ao contrário das cimeiras do clima (COP) que são anuais. A última edição, que originalmente estava prevista na China em 2020 mas foi adiada devido à pandemia de covid-19, aconteceu em Dezembro de 2022 em Montreal, no Canadá. A edição foi marcada por um acordo classificado como histórico, com os países de todo o mundo a acordarem um roteiro que traçou o objetivo de proteger 30% do planeta até 2030 e de canalizar cerca de 28 mil milhões de euros em ajuda anual à conservação para os países em desenvolvimento. Os sismos que atingiram fortemente o sudeste da Turquia e o norte da vizinha Síria, em Fevereiro passado, provocaram pelo menos 50 mil mortos e prejuízos na ordem dos 100 mil milhões de euros.

