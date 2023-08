São Tomé e Príncipe acolhe reuniões preparatórias da XIV Conferência de chefes de Estado e de Governo da CPLP

São Tomé e Príncipe vai acolher a partir de hoje várias reuniões de pontos focais de diferentes áreas, em preparação à XIV Conferência de chefes de Estado e de Governo da CPLP, marcada para 27 de Agosto.

De acordo com o Secretariado Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), São Tomé vai assumir a presidência rotativa da organização, substituindo Angola, e o lema que já escolheu para o mandato é “A juventude a sustentabilidade na CPLP”.

Assim, conforme a agenda de trabalho das reuniões estatutárias divulgada pela organização com sede em Lisboa, hoje acontece a XLVI Reunião dos Pontos Focais de Cooperação, e, nos dias 23 e 24, a IV Reunião Ordinária do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP (CONSAN-CPLP).

Ainda para o dia 24 está marcada a 264ª Reunião Ordinária do Comité de Concertação Permanente, que será antecedida, a 23, pela Reunião do Grupo Técnico de Preparação da 264ª Reunião Ordinária do Comité de Concertação Permanente.

Para o dia 25 está agendada a XXVIII Reunião Ordinária do Conselho de Ministros e, no domingo, 27, a XIV Conferência de chefes de Estado e de Governo, que já tem confirmação da participação de Cabo Verde.

São Tomé e Príncipe vai suceder Angola na presidência rotativa da organização, por um período de dois anos (2023 a 2025).

Em Julho, por altura do 27º aniversário da CPLP, o secretário-executivo da Comunidades dos Países de Língua Portuguesa, Zacarias da Costa, admitiu em declarações à Inforpress, que a organização tem desafios, mas que continua a mover-se pela ambição de ter cada vez mais relevância na cena internacional.

A implementação do Acordo de Mobilidade e a consagração do objectivo geral da cooperação económica empresarial são alguns “passos significativos” já dados pela organização, para além de ganhos a nível do ambiente, da saúde e da defesa, segundo Zacarias da Costa.

“O tema da presidência de São Tomé e Príncipe significa que a juventude é o futuro. Temos que trabalhar também a nossa juventude, para que ela possa sentir-se próxima da organização (…). Cabe à nossa juventude olhar para o futuro na justa medida dos seus sonhos e dos ideais que ela tem”, considerou Zacarias da Costa.

Cabo Verde assumiu o cargo da presidência da CPLP de 2018 a 2021, antes de Angola de 2021 a 2023.

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa foi criada oficialmente a 17 de Julho de 1996, em Lisboa, pelos chefes de Estado e de Governo de Cabo Verde, Portugal, Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, tendo depois ocorrer a adesão de Timor-Leste, em 2002, e Guiné Equatorial, em 2016.