OMS assegura que Japão respeita normas na descarga de central nuclear

A Organização Mundial da Saúde (OMS) assegurou hoje que as disposições aplicadas pelo Japão em relação à descarga de água radioactiva tratada da central nuclear de Fukushima respeitam as normas internacionais de segurança contra a radiação.

Segundo o porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic, citado pela agência noticiosa Efe, as normas seguidas pelo Japão são suportadas pela OMS e outras seis organizações internacionais e "constituem a referência mundial para proteger a população dos efeitos nocivos das radiações ionizantes".

O Japão iniciou na quinta-feira a descarga no oceano Pacífico de água radioactiva da central depois de a ter tratado para retirar a maior parte dos resíduos radioactivos e de ter recebido a aprovação da Agência Internacional de Energia Atómica, cujos especialistas estão a supervisionar o processo.

A primeira descarga ocorre 12 anos após o grave acidente que atingiu a central nuclear japonesa, na sequência de um terramoto e de um tsunami, na zona de Fukushima.

O Japão garante que o nível de radioactividade da descarga está dentro dos parâmetros.

O processo de descarga no mar de água radioactiva tratada proveniente da central de Fukushima vai prolongar-se durante várias décadas e está a ser contestado no Japão por organizações ambientalistas e pela indústria pesqueira.

A China, por sua vez, suspendeu as importações de produtos marinhos com origem no Japão, que, em resposta, exigiu a Pequim a retirada do veto invocando que a medida carece de base científica.