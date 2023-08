Noruega fecha embaixada devido à deterioração da segurança em Mali

O Governo norueguês anunciou hoje que vai encerrar a sua embaixada no Mali antes do final do ano, devido à deterioração da situação de segurança e após as Nações Unidas decidirem fechar a sua missão no país africano.

"O quadro de cooperação internacional mudou substancialmente nos últimos tempos, por isso teremos de encontrar outras formas de defender os nossos interesses no Mali", declarou a ministra dos Negócios Estrangeiros, Anniken Huitfeldt, em comunicado. Oslo justificou a decisão com a situação política "exigente" no Mali após os dois golpes militares, em 2020 e 2021, e pelo facto de o governo de transição ter suspendido a sua colaboração em matéria de segurança com a França e a Organização das Nações Unidas. A insegurança no Mali e as relações com França, antiga potência colonial, e outros países ocidentais deteriorou-se acentuadamente desde que os coronéis tomaram o poder pela força em Bamaco, em Agosto de 2020. A missão das Nações Unidas já encerrou quatro bases nas zonas mais remotas do país, de acordo com um calendário que prevê que, até 30 de Setembro, apenas três permaneçam abertas - Bamaco, Timbuktu e Gao - que têm de ser encerradas até 31 de Dezembro, segundo o acordo entre a ONU e o governo maliano. A embaixada da Noruega em Bamaco também representava os interesses do país no Burkina Faso, Mauritânia, Níger e Chade, pelo que será agora necessário encontrar uma solução para manter a representação diplomática nesses países. "O facto de fecharmos a nossa embaixada em Bamaco não significa que terminemos o nosso compromisso no Sahel. Há uma grande necessidade humanitária e a Noruega continuará a ser um parceiro confiável e de longo prazo para os civis no Mali e nos outros países do Sahel", disse a chefe da diplomacia.

