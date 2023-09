Mais de 200 pessoas resgatadas de trabalho escravo em plantações na Amazónia

As autoridades brasileiras resgataram 225 pessoas que trabalhavam em condições semelhantes à escravatura em fazendas no estado amazónico do Pará, revelaram hoje fontes oficiais, citadas pela EFECOM.

Os resgatados - incluindo um menor de idade - trabalhavam sem horário fixo ou equipamento de segurança adequado e eram obrigados a viver em condições de sobrelotação, insalubridade e precariedade. As acções, realizadas pela Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho e Superintendência Regional do Trabalho, ocorreram na semana passada em cinco fazendas localizadas nos municípios de Capitão Poço, Garrafão do Norte, Tomé Açu e Terra Alta. As pessoas resgatadas trabalhavam ilegalmente em plantações de açaí (palmeira muito comum da Amazónia), dendê (palmeira de origem africana) e soja. De acordo com a Polícia Federal, o jovem de 15 anos "foi imediatamente afastado das actividades" e estão a ser tomadas medidas para "garantir a reparação de seus direitos". Os outros trabalhadores também estão a receber assistência para garantir a indemnização devida. O trabalho escravo é um drama frequente em muitas fazendas brasileiras, conforme admitem as próprias autoridades locais. De acordo com dados oficiais, o Brasil resgatou 2.575 trabalhadores em condições análogas à escravatura no ano passado em várias operações de fiscalização, um aumento de 31% em relação a 2021.

