EUA e Arábia Saudita negociam aliança para obter metais em África

Os Estados Unidos e a Arábia Saudita estão a debater uma possível aliança para a obtenção de metais em África, fundamentais para as respectivas transições energéticas, noticiou no domingo a publicação The Wall Street Journal (WSJ).

O jornal norte-americano, que cita fontes conhecedoras do assunto, indicou que a Arábia Saudita está a considerar investir 15 mil milhões de dólares (13,9 mil milhões de euros) em activos mineiros no continente, em países como a República Democrática do Congo, Guiné e Namíbia. Embora os detalhes do acordo não estejam concluídos, uma eventual aliança entre Washington e Riade implicaria que empresas norte-americanas teriam o direito de comprar parte da produção destes activos detidos pela Arábia Saudita. Desta forma, a Arábia Saudita ajudaria os Estados Unidos a ganhar terreno à China na corrida ao desenvolvimento de veículos eléctricos, que necessitam de cobalto, lítio e outros metais para fabricar baterias. Segundo as mesmas fontes, a Casa Branca também está a procurar apoio financeiro junto de outros fundos soberanos da região. Estas conversações fazem parte de uma iniciativa do G7, grupos das economias mais desenvolvidas do mundo, para investir em projectos de infraestruturas globais nos países em desenvolvimento, acrescentou o WSJ.

