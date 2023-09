UE anuncia envio de ajuda de vários países europeus para Líbia

A Comissão Europeia anunciou hoje o envio de ajuda da Alemanha, Roménia e Finlândia para a cidade de Derna, na Líbia, atingida por inundações, no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (UE).

"O Mecanismo de Protecção Civil da UE foi ativado. A ajuda da Alemanha, Roménia e Finlândia está a caminho", anunciou o porta-voz do da Comissão Europeia Balazs Ujvari, na rede social X (antiga Twitter).

Esta ajuda consiste em tendas, camas de acampamento, cobertores, 80 geradores elétricos, alimentos, tendas hospitalares e tanques de água, especifica um comunicado da Comissão, acrescentando que a UE está pronta "para coordenar outras ofertas de assistência".

A UE anunciou igualmente uma ajuda financeira de 500 mil euros para responder às necessidades mais urgentes das populações líbias afetadas pela tempestade Daniel.

"A UE continua pronta para reforçar a resposta às pessoas mais afetadas na Líbia durante este período difícil", afirmou o Comissário Europeu para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic.

Pelo menos 30 mil pessoas foram deslocadas por causa da tempestade Derna, de acordo com o mais recente balanço da Organização Internacional para as Migrações (OIM), que as autoridades líbias dizem ter provocado também muitos milhares de mortos e desaparecidos nesta cidade costeira.

Ainda permanecem incertezas sobre o número exato de vítimas da catástrofe, dado o difícil acesso a esta cidade de 100 mil habitantes.