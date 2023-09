Kosovo pede sanções internacionais contra a Sérvia

O Kosovo pediu hoje sanções internacionais contra a Sérvia, garantindo que Belgrado está por trás do comando paramilitar suspeito de ter matado um polícia kosovar no passado domingo.

"A Sérvia deveria ser sancionada", disse o primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, perante o parlamento kosovar.

Se tal medida não avançar, "voltará a acontecer", porque "o arsenal militar dos profissionais sérvios que atacaram Banjska era constituído por armas provenientes da Sérvia", segundo alegou o primeiro-ministro, referindo-se a um arsenal que as autoridades kosovares afirmam ter apreendido naquela aldeia no norte do país durante uma operação de segurança, após o assassínio de um polícia albanês do Kosovo numa emboscada.

De acordo com uma lista publicada por Kurti, o arsenal, no valor de vários milhões de euros, incluía um veículo blindado, granadas, AK47 e lançadores de foguetes.

Desde o início que Belgrado nega as acusações de Pristina.

O agente da polícia do Kosovo foi morto no domingo passado a poucos quilómetros da fronteira com a Sérvia, durante uma patrulha.

Seguiram-se várias horas de troca de tiros entre a polícia kosovar e um grupo fortemente armado de várias dezenas de homens escondidos num mosteiro.

Três deles morreram, três foram detidos e o destino dos restantes elementos do grupo é desconhecido.

O Kosovo garante que vários estão na Sérvia, a serem tratados num hospital no sul do país.

Este episódio de violência reacendeu as tensões entre o Kosovo e a Sérvia, que nunca reconheceu a independência da sua antiga província, declarada em 2008.

Na noite de quarta-feira, centenas de pessoas reuniram-se em homenagem às vítimas na Catedral de São Sava, em Belgrado.

Os Estados Unidos e a União Europeia (UE) condenaram este episódio, apelando à Sérvia e ao Kosovo para que tomem "medidas urgentes" para reduzir a violência.