Trump promete operação de deportação desde o 1º dia do seu mandato se for reeleito

O ex-presidente dos Estados Unidos da América Donald Trump prometeu este sábado iniciar uma grande operação de deportação de imigrantes desde o primeiro dia do seu mandato, caso seja reeleito.

Trump, que continua a ser o favorito à nomeação presidencial republicana para as eleições de 2024, voltou a utilizar a questão da imigração para conquistar seguidores num comício em New Hampshire, a pouco menos de seis semanas das primárias se realizarem naquele estado.

“No meu primeiro dia de regresso à Casa Branca, acabarei com todas as políticas de fronteiras abertas da administração Biden, impedirei a invasão da fronteira sul e iniciarei a maior e mais massiva operação de deportação do país”, disse o ex-presidente.

Embora não tenha dado detalhes sobre o seu plano de deportação, a mensagem de Trump chega numa altura em que o governo do presidente Joe Biden está em negociações com senadores da oposição para endurecer o sistema de asilo em troca do seu apoio de mais de 60 mil milhões de dólares para a Ucrânia.

A fronteira sul dos Estados Unidos vive nestes dias um maior fluxo de migrantes, especialmente no Arizona, o que obrigou a governadora daquele estado, a democrata Katie Hobbs, a recorrer à Guarda Nacional.

Trump voltou a atacar Biden e a sua política externa, afirmando que, se vencer, irá restaurar a proibição de viajantes estrangeiros que não concordam com a política dos EUA e de Israel, uma medida tomada no seu primeiro mandato que deu origem a vários processos judiciais.