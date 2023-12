Presidente guineense exonerou Geraldo Martins e promete novo PM hoje

Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, exonerou hoje Geraldo Martins do cargo de primeiro-ministro para o qual o havia reconduzido no passado dia 12, anunciou a presidência do país através de um decreto.

O decreto, a que a Lusa teve acesso, não especificou os motivos da decisão de Sissoco Embaló.

Fontes do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), do qual Geraldo Martins é vice-presidente, indicaram à Lusa que o dirigente não alcançou entendimento com o chefe de Estado quanto à natureza do próximo Governo a ser formado.

De acordo com aquelas fontes, enquanto Geraldo Martins pretendia liderar um executivo com base nos resultados das últimas eleições legislativas, que deram a vitória, com uma maioria absoluta, à Plataforma Aliança Inclusiva (PAI -- Terra Ranka), encabeçada pelo PAIGC, Embaló queria um Governo da sua iniciativa.

No dia em que reconduziu Geraldo Martins no cargo de primeiro-ministro, o Presidente guineense salientou que o novo Governo a ser formado seria da sua exclusiva competência e que só prestaria contas a si.

Umaro Sissoco Embaló demitiu o Governo eleito e dissolveu o parlamento no passado dia 04, invocando grave crise institucional no país na sequência de confrontos armados, no dia 30 de Novembro e 01 deste mês, que considerou tratar-se de tentativa de golpe de Estado.

A presidência guineense anunciou que o nome do novo primeiro-ministro será conhecido ainda hoje e o mesmo será empossado pelo chefe de Estado na quarta-feira.