Sobe para 106 número de mortos no ataque a campo de refugiados em Gaza

​O número de mortos no ataque israelita contra casas de um campo de refugiados de al-Meghazi, no centro da Faixa de Gaza, subiu para 106, anunciaram hoje fontes hospitalares, citadas pela AP.

Inicialmente, as fontes relatavam cerca de 70 mortos, mas hoje os socorristas recuperaram mais de três dúzias de corpos, que foram levados para o hospital dos Mártires de Al-Aqsa, em Deir al-Balah.

Este anúncio faz daquele ataque aéreo o mais mortal que Israel levou a cabo por ar desde que declarou guerra ao grupo islâmico Hamas, em 07 de Outubro.

O porta-voz do Ministério da Saúde, Ashraf al-Qudra, declarou no domingo que o ataque tinha destruído “um bloco de casas habitadas” e que o número de mortos “poderia aumentar” devido ao grande número de famílias que viviam no local no momento do bombardeamento.

O Hamas lançou em 07 de Outubro um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, fazendo mais de 1.200 mortos e duas centenas de reféns.

Em resposta, Israel declarou guerra ao movimento islamita que governa a Palestina.