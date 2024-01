Japão emite alerta de tsunami após sismo de magnitude 7,6

As autoridades japonesas emitiram hoje um alerta de tsunami após um sismo de magnitude 7,6 ocorrido na região de Ishikawa, no centro da ilha de Honshu, a principal do país. Pelo menos uma dúzia de edifícios ruiu e seis pessoas estão actualmente presas sob os escombros.

A agência meteorológica japonesa registou o sismo na península de Noto, na prefeitura de Ishikawa pelas 16:10 locais , a pouca profundidade. A televisão estatal NHK TV alertou para ondas que podem atingir os cinco metros em praticamente todo o litoral ocidental e apelou à população para subir para zonas elevadas ou para o topo dos edifícios o mais depressa possível. Entretanto, o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, apelou para o máximo de cautela perante o alerta de Tsunami e pediu aos japoneses de zonas afetadas para se dirigirem para zonas seguras. "Quero sublinhar que os cidadãos devem ter muito cuidado e instamos as pessoas residentes nestes locais [abrangidos por avisos de tsunami] para tentarem sair", afirmou Fumio Kishida em declarações à imprensa. O país foi abalado por uma serie de 21 sismos de magnitude superior a 4 em pouco mais de 90 minutos. O mais forte dos tremores de terra teve uma magnitude de 7,6,na escala de Richter.

