União Europeia envia missão de observação às presidenciais do Senegal

A União Europeia (UE) vai enviar uma missão de observação às eleições presidenciais do Senegal, marcadas para 25 de Fevereiro, respondendo a um convite do país, foi hoje anunciado.

Esta é a quarta missão da UE para observar eleições no Senegal, segundo um comunicado do serviço de ação externa da UE, e é liderada pela eurodeputada sueca Malin Bjork, que integra o grupo de esquerda, The Left.

Uma primeira equipa, composta por nove analistas, chegará a Dacar em meados de Janeiro e permanecerá no Senegal até à conclusão do processo eleitoral, com a tarefa de elaborar um relatório final e possíveis recomendações para reformas eleitorais.

Esta equipa quadro vai ser reforçada com outros 32 observadores de longa duração, para trabalharem em todo país, e por mais 64 de curta duração, a enviar numa data mais próxima da votação.

No Senegal, país com fronteira com a Guiné-Bissau, as presidenciais agendadas para 25 de Fevereiro, que vão resultar na substituição do Presidente, Macky Sal, ameaçam perturbar a estabilidade do país, onde o poder tudo tem feito para impedir a candidatura da principal figura da oposição, Ousmane Sonko, líder do Patriotas do Senegal para o Trabalho, a Ética e a Fraternidade (Pastef).