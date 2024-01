Tanzânia. Milhares de manifestantes contra projectos de reforma eleitoral

Milhares de pessoas reuniram-se hoje na capital económica da Tanzânia, Dar es Salaam, em resposta a um apelo do principal partido da oposição para denunciar três projectos de reforma eleitoral.

Foi a maior manifestação desde que a Presidente, Samia Suluhu Hassan, levantou em Janeiro de 2023 a proibição de manifestações políticas da oposição decretada em 2016 pelo antecessor, John Magufuli, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

O principal partido da oposição, Chadema, opõe-se particularmente a um texto que permite ao Chefe de Estado nomear cinco dos dez membros da comissão eleitoral. Anteriormente, o Presidente nomeava toda a comissão.

Para o líder do Chadema, Freeman Mbowe, as alterações previstas não passam de "reformas cosméticas".

"Isto é apenas o começo", disse o líder da oposição no início da manifestação, afirmando que os comícios iriam estender-se a outras regiões até que as autoridades acedessem às exigências.

"O Governo tanzaniano não ouve o seu povo, apesar de este atravessar momentos difíceis", prosseguiu, referindo-se à situação económica deste país da África Oriental que faz fronteira com Moçambique, atingido por um aumento do custo de vida, onde 44% da população vive abaixo do limiar da pobreza.

Sob escolta policial, o cortejo com as cores vermelha, branca e azul do partido Chadema partiu dos arredores de Dar es Salaam em direção à sede local das Nações Unidas.