Míssil lançado por Huthis atinge navio mercante liberiano no Mar Vermelho

Os rebeldes iemenitas Huthis dispararam hoje dois mísseis balísticos contra um navio porta-contentores de bandeira liberiana no Mar Vermelho, indicou o Centro de Operações Comerciais Marítimas do Reino Unido.

Fontes citadas pelas agências internacionais indicaram que pelo menos um dos mísseis terá atingido a embarcação identificada como "Koi".

Segundo o centro de operações britânico, que supervisiona as vias navegáveis do Médio Oriente, trata-se do mais recente ataque dos rebeldes iemenitas pró-iranianos, numa altura em que os Estados Unidos estão a retaliar bombardeamentos a posições dos Huthis no Iémen.

O ataque ocorreu a oeste de Hodeida, cidade portuária no Iémen detida pelos rebeldes, mas não provocou nem mortos nem feridos, sublinhou o centro de operações britânico.

Fonte oficial norte-americana, que solicitou anonimato à agência noticiosa Associated Press (AP), confirmou as indicações avançadas pelo centro de operações britânico e identificou o porta-contentores como "Koi".

Por outro lado, a empresa de segurança privada Ambrey informou na noite de quarta-feira que um navio foi alvo de um míssil a sudoeste de Aden, no Iémen, perto do Estreito de Bab el-Mandeb, entre o Mar Vermelho e o Golfo de Aden.

Os Huthis afirmaram que o ataque visava o "Koi", embora as autoridades norte-americanas não tivessem informações sobre qualquer ataque na noite de quarta-feira.

Desde Novembro, os rebeldes iemenitas têm atacado repetidamente navios no Mar Vermelho devido à ofensiva de Israel na Faixa de Gaza contra o grupo islamita palestiniano Hamas, focando maioritariamente as suas operações contra embarcações israelitas ou com ligações a Israel.

No entanto, os Huthis têm frequentemente visado navios com ligações ténues ou inexistentes a Israel, pondo em perigo a navegação numa rota fundamental para o comércio global entre a Ásia, o Médio Oriente e a Europa.

A 26 de Janeiro, os Huthis atingiram um navio comercial com um míssil, provocando um incêndio que foi difícil combater.

No final de quarta-feira, caças norte-americanos FA-18 atingiram e destruíram 10 'drones' (aeronaves não tripuladas) Huthis que estavam preparados para serem lançados, bem como uma estação de controlo terrestre usada pelos rebeldes, disseram fontes militares dos Estados Unidos.

As mesmas fontes adiantaram também terem intercetado um míssil balístico e outros 'drones' que já estavam no ar.