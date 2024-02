OIM anuncia parceria estratégica para dar emprego a migrantes

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) anunciou hoje uma parceria estratégica para acelerar a inclusão laboral de migrantes e outras pessoas deslocadas à força em todo o mundo.

De acordo com um comunicado da OIM, esta recém-anunciada parceria estratégica foi estabelecida com a Tent Partnership for Refugees (Tent), uma rede global de mais de 350 empresas comprometidas com dar emprego a refugiados.

A parceria vai centrar-se inicialmente no México, onde os esforços conjuntos visam ajudar o setor privado a aceder a trabalhadores deslocados em todo o país.

"Garantir que os migrantes tenham acesso a autorizações formais de trabalho permite-lhes contribuir e integrar-se melhor nas comunidades em que vivem", afirmou Amy Pope, diretora-geral da OIM.

Nos últimos anos, o México acolheu mais de 600 mil migrantes, refugiados e pessoas deslocadas de países como Venezuela, Haiti e Cuba. No entanto, muitos não conseguiram encontrar trabalho formal.

Ao mesmo tempo, 75% dos empregadores no México afirmam ter dificuldade em encontrar trabalhadores e a Associação Mexicana de Empregadores (COPARMEX) informou que há entre 1,2 e 1,6 milhões de vagas no mercado de trabalho mexicano.

A nova parceria foi destacada durante um evento organizado pela Tent para lançar uma coligação nacional inédita, a Tent México, através da qual 46 empresas se comprometeram a reduzir as barreiras que os migrantes e refugiados enfrentam para entrar no mercado de trabalho.

Um estudo recente publicado pela Tent revelou que os consumidores no México, de todas as faixas etárias, mostram um forte apoio às empresas que contratam refugiados, com 74% dos entrevistados mais propensos a comprar a empresas que tomam esta medida.

Esta percentagem é mais elevada do que qualquer um dos outros oito mercados em que a Tent realizou pesquisas semelhantes, incluindo os Estados Unidos, Espanha e Alemanha, sublinhando o forte apoio dos consumidores mexicanos às empresas que ajudam pessoas refugiadas.

"Na Tent, abordamos o processo de contratação de refugiados a partir de uma perspetiva empresarial: à medida que a economia mexicana continua a crescer, as empresas têm uma oportunidade incrível de satisfazer as suas necessidades laborais, incorporando refugiados e migrantes", declarou Gideon Maltz, administrador-geral da Tent.

"Ao fazer isso, as empresas obterão benefícios substanciais, terão funcionários mais leais e comprometidos e, ao mesmo tempo, contribuirão para a autonomia e integração dos refugiados e migrantes na sua nova comunidade", acrescentou Maltz.