ONU quer maior papel das mulheres na resolução de conflitos

O chefe da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, apelou hoje para um maior papel das mulheres na resolução de conflitos e considerou "não haverá paz, justiça ou democracia" sem mulheres no poder.

Numa declaração no Conselho dos Direitos Humanos sobre o Dia Internacional da Mulher, assinalado hoje, Turk disse que num mundo atualmente marcado por conflitos, as mulheres "mantêm unidas famílias e comunidades inteiras".

As mulheres demonstram "uma resistência e uma força incríveis", afirmou o alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, citado pela agência espanhola EFE.

Turk disse que muitas mulheres deram provas de coragem enquanto defensoras dos direitos humanos e da paz, sozinhas ou através de organizações que contribuíram para a pacificação e a transformação social.

"No entanto, nas mesas de negociação em que estão a ser elaborados acordos decisivos de paz e reconciliação, as suas vozes continuam a ser, na melhor das hipóteses, marginais", lamentou.

"A paz duradoura só será construída com as mulheres nestas negociações, e a comunidade internacional deve tornar isto uma realidade", disse ainda o alto-comissário austríaco.

A Assembleia Geral da ONU aprovou em Dezembro de 1977 uma resolução sobre "a participação das mulheres no reforço da paz e da segurança internacionais".

No documento, apelou a todos os Estados para que criassem condições favoráveis "à eliminação da discriminação contra as mulheres e à sua participação equitativa no processo de desenvolvimento social".

Exortou também os Estados a incentivar "uma ampla participação das mulheres nos esforços para reforçar a paz internacional, alargar o processo de desanuviamento internacional, travar a corrida aos armamentos e tomar medidas de desarmamento".