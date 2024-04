Sismo de magnitude 6,6 ao largo da Indonésia sem alerta de tsunami

Um sismo de magnitude 6,6 abalou as Ilhas Molucas, no leste da Indonésia, sem alerta de 'tsunami', anunciou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O abalo ocorreu a uma profundidade de 35 quilómetros no Mar das Molucas, às 18h48 locais (08h48, hora de Cabo Verde), ao largo da ilha de Halmahera, na província das Molucas do Norte.

Não houve relatos imediatos de danos ou feridos, noticiou a agência francesa AFP.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico declarou que não havia risco de tsunami.

A Agência Geofísica da Indonésia (BMKG, na sigla em indonésio) alertou a população para possíveis abalos secundários.

A Indonésia regista frequentemente atividade sísmica e vulcânica por estar situada no chamado 'Anel de Fogo' do Pacífico, onde as placas tectónicas colidem.

Em Novembro de 2022, um terramoto de magnitude 5,6 atingiu a ilha de Java, matando 602 pessoas.

A maioria morreu devido ao desabamento de edifícios ou a deslizamentos de terras provocados pelo tremor.

Em Janeiro de 2021, um terramoto de magnitude 6,2 atingiu a ilha de Celebes, matando mais de 100 pessoas e deixando milhares de desalojados.