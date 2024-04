ONU investiu quase 15 ME em projectos em São Tomé e Príncipe em 2023

Projectos sociais, acção climática, economia azul e verde e promoção de instituições transparentes.

A informação foi avançada pelo coordenador residente da Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, Eric Overvest, durante a reunião anual de avaliação de primeiro ano de desenvolvimento do programa “quadro de cooperação para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas 2023-2023” em São Tomé e Príncipe.

“É com prazer que constato que o desembolso das agências é de quase 16 milhões de dólares [14,9 milhões de euros] em 2023 […] a equipa das Nações Unidas está mais reforçada e disponível para apoiar o país na implementação do quadro de cooperação”, acrescentou.

Para Eric Overvest, a reunião de avaliação que contou com a presença de nove dos 13 ministros do Governo são-tomense “representa um compromisso renovado com o desenvolvimento sustentável” e marca essencial da “jornada conjunta de cooperação e progresso”.

“À frente de nós encontram-se desafios e oportunidades, porém, guiados pelos princípios de desenvolvimento sustentável e pela visão partilhada de um futuro melhor para todas e todos em São Tomé e Príncipe estou confiante que superamos os desafios e maximizaremos as oportunidades”, sublinhou o representante da ONU em São Tomé e Príncipe.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe considerou que na avaliação do relatório “fica evidente o alto nível de cooperação e compromisso com o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe e revela uma série de conquista, oportunidades e desafios”.

Gareth Guadalupe apontou progressos na esperança de vida e no acesso à electricidade, taxa de frequência no ensino básico que traduz investimento nos recursos humanos, mas manifestou preocupação com a dependência à energia não renovável, inflação alta, embora com tendência decrescente, e no acesso limitado ao saneamento que “exige investimentos adicionais em infraestruturas e serviços básicos”.

O governante considerou que se está “perante um panorama complexo exigindo abordagens multifacetadas para promover o crescimento sustentável e a qualidade de vida para todos”, apontando a cooperação com a ONU como apoio para combater a pobreza, reduzir as desigualdades sociais, especialmente no domínio da boa governação, educação, saúde, clima, segurança alimentar, energia e emprego.

Para 2024, as Nações Unidas perspectivam reforçar as acções para apoiar São Tomé e Príncipe na finalização do plano de desenvolvimento nacional, mobilização de financiamentos para o clima e biodiversidade, reforma da Justiça, inclusão das pessoas mais vulneráveis, juventude e digitalização.