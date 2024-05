Mohammad Mokhber nomeado presidente interino pelo líder supremo do Irão

O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, nomeou o vice-Presidente Mohammad Mokhber, como chefe de Estado interino e decretou cinco dias de luto pela morte de Ebrahim Raisi.

A decisão de Khamenei foi comunicada poucas horas depois de as equipas de socorro iranianas terem recuperado os restos mortais do Presidente, Ebrahim Raisi, e dos outros oito passageiros que seguiam no helicóptero que se despenhou no domingo, no noroeste do Irão.

As equipas de socorro iranianas recuperaram hoje os restos mortais do presidente, Ebrahim Raisi, e dos outros oito passageiros que seguiam no helicóptero que se despenhou no domingo no noroeste do Irão, anunciou o Crescente Vermelho.

O helicóptero que transportava Raisi e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir-Abdollahian, despenhou-se na zona de Kalibar.

O acidente ocorreu domingo, quando a comitiva regressava da zona de fronteira com o Azerbaijão, onde Raisi inaugurou uma barragem em que participou o homólogo azeri, Ilham Aliyev.

O helicóptero que transportava Raisi e Amir-Abdollahian foi localizado hoje numa montanha no noroeste do Irão, sem quaisquer sobreviventes, confirmaram as autoridades.

O aparelho despenhou-se na zona de Kalibar e Warzghan, na província do Azerbaijão Oriental, no noroeste do país.

O acidente deu-se no domingo, quando a comitiva regressava da fronteira com o Azerbaijão, onde Raisi inaugurou uma barragem com o seu homólogo azeri, Ilham Aliyev.

O Governo do Irão garantiu que o desastre não irá causar "qualquer perturbação na administração" do país.

"O Presidente do povo iraniano, trabalhador e incansável, (...) sacrificou a sua vida pela nação", disse o executivo de Teerão, num comunicado após a primeira reunião desde o acidente.

"Garantimos à nossa nação leal, grata e amada que, com a ajuda de Deus e o apoio do povo, não haverá a menor perturbação na administração do país", acrescentou o Governo do Irão.

Reacções

O Paquistão declarou hoje um dia de luto devido à morte do Presidente do Irão, Ebrahim Raisi, e do ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, na queda de um helicóptero no noroeste do país.

Também os chefes de Estado da Venezuela, da Índia e do Iraque transmitiram a Teerão condolências pelo acidente de domingo.

"O Paquistão vai observar um dia de luto e a bandeira estará a meio haste" em "solidariedade com o Irão", um país irmão, escreveu o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, na rede social X (antigo Twitter).

"O povo iraniano vai superar esta tragédia com a coragem habitual", garantiu Sharif, que recebeu Raisi com honras de Estado, no final de abril, na capital do Paquistão, Islamabad.

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, disse na rede social X estar "chocado com as duras notícias" sobre a morte de Raisi, que descreveu como "uma pessoa exemplar, um líder extraordinário do mundo (...) e defensor da soberania do seu povo".

Maduro transmitiu as suas condolências ao Líder Supremo" do Irão, o 'ayatollah' Ali Khamenei, a quem desejou "consolo divino por perdas tão sensíveis".

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, expressou tristeza pela "morte trágica" de Raisi e acrescentou que "sempre se recordará" da contribuição do Presidente do Irão para o reforço das relações bilaterais dos dois países.

Também o primeiro-ministro do Iraque, Mohamed Shia al Sudani, disse ter recebido "com grande tristeza e pesar" a confirmação do acidente e expressou solidariedade tanto com Khamenei como com o povo iraniano após "esta dolorosa tragédia".

Também o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, prestou hoje homenagem à memória do Presidente do Irão, Ebrahim Raisi, e do ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir-Abdollahian, vítimas de um acidente de helicóptero.

"O Presidente Raisi e o Ministro dos Negócios Estrangeiros Amir-Abdollahian eram amigos verdadeiros e fiáveis", afirmou Lavrov em comunicado.

O chefe da diplomacia de Moscovo acrescentou que Raisi e Amir-Abdollahian eram "verdadeiros patriotas" que "defenderam firmemente os interesses" do Irão.

O presidente sírio Bashar al-Assad apresentou igualmente as condolências ao Irão após a notícia da morte do Presidente Ebrahim Raisi, demonstrando "solidariedade" com o Governo de Teerão que apoia Damasco desde o início da guerra civil síria.

"A Síria é solidária com a República Islâmica do Irão", declarou o Presidente Assad na mensagem aos dirigentes iranianos.

"Trabalhámos com o falecido Presidente para garantir que as relações estratégicas entre a Síria e o Irão permanecessem sempre de forma próspera", acrescentou o chefe de Estado da Síria.

Igualmente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidana disse que a Turquia "partilha a dor do povo iraniano, amigo e irmão".

"Infelizmente, ficámos profundamente tristes ao ouvir as notícias do Irão", disse Fidan em conferência de imprensa, em Ancara.

Quem també já reagiu à morte de Raisi foi o o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que expressou hoje as "sinceras condolências" em nome da União Europeia (UE) depois de ser anunciada a morte do Presidente do Irão, Ebrahim Raisi.

"A UE expressa as mais sinceras condolências pela morte do Presidente Raisi e do ministro dos Negócios Estrangeiros Abdollahian, assim como de todos os elementos da delegação e tripulantes [que morreram] no acidente de helicóptero. Os nossos pensamentos estão com as famílias", escreveu Charles Michel na rede social X (antigo Twitter), ao início da manhã de hoje.