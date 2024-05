Activista marroquina recebe hoje Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa

A activista marroquina dos direitos humanos Amina Bouayach e a rede de universidades Global Campus of Human Rights vão receber hoje o Prémio Norte-Sul 2023, atribuído pelo Conselho da Europa

Segundo o júri da organização, a activista Amina Bouayach, que é também presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos de Marrocos, foi escolhida "pelo seu compromisso com a promoção dos direitos humanos, a igualdade de género e a prevenção da tortura a nível regional e continental".

Além disso, o prémio do Conselho da Europa quer também "reconhecer o envolvimento de Amina Bouayach na defesa política da abolição da pena de morte, bem como o seu trabalho para reforçar as estruturas da sociedade civil na região do Mediterrâneo e a cooperação Norte-Sul baseada em valores democráticos comuns".

A rede Global Campus of Human Rights, financiada pela União Europeia (UE), é a outra laureada como reconhecimento pelo "trabalho desenvolvido para garantir uma educação acessível e de qualidade em direitos humanos e fomentar o diálogo Norte-Sul dentro de uma comunidade de académicos, estudantes, advogados e especialistas", explica o Conselho da Europa.

O prémio, que é atribuído anualmente desde 1995, homenageia o compromisso com a defesa e promoção dos direitos humanos, democracia e Estado de direito, bem como o desenvolvimento do diálogo intercultural e a solidariedade Norte-Sul, distinguindo duas personalidades ou organizações.

A cerimónia de entrega vai decorrer, a partir das 12:00, na sala do Senado da Assembleia da República, em Lisboa.

O Conselho da Europa foi criado em 1949 para defender os Direitos Humanos, a Democracia e o Estado de direito e integra atualmente 46 Estados-membros, incluindo todos os países que compõem a UE.