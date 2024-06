G7 propõe coligação internacional para combater tráfico de migrantes

A declaração final da cimeira do G7 propõe o lançamento de uma coligação para combater o tráfico e aumentar o investimento em países de onde os migrantes partem em viagens muitas vezes potencialmente fatais.

A migração é uma prioridade para a Itália anfitriã da cimeira e para a sua primeira-ministra, Giorgia Meloni, que procura aumentar o investimento e o financiamento para as nações africanas como forma de reduzir a pressão migratória sobre a Europa.

Na proposta de declaração final, os países do G7 declaram o ""compromisso colectivo e ao reforço da cooperação em matéria de migração, para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que apresenta, em parceria com os países de origem e de trânsito".

"Vamos concentrar-nos nas causas profundas da migração irregular, nos esforços para melhorar a gestão das fronteiras e reduzir o crime organizado transnacional, e nas rotas seguras e legais para a migração", pode ler-se no documento final da cimeira.