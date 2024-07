OMS alerta: Covid-19 está a provocar 1.700 mortes por semana no mundo

A Covid-19 está a provocar cerca de 1.700 mortes por semana em todo o mundo, afirmou quinta-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS), apelando às populações em risco para que continuem a ser vacinadas contra a doença.

O director-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou para a diminuição da cobertura da vacina.

Apesar do número de mortes, "os dados mostram que a cobertura vacinal diminuiu entre os profissionais de saúde e as pessoas com mais de 60 anos, dois dos grupos de maior risco", lamentou o director da agência da ONU durante uma conferência de imprensa em Genebra, na Suíça.

"A OMS recomenda que as pessoas dos grupos de maior risco recebam uma vacina contra a Covid-19 no prazo de 12 meses após a última dose", sublinhou.

Mais de sete milhões de mortes causadas pela doença foram comunicadas à Organização Mundial de Saúde, embora o verdadeiro balanço da pandemia possa ser muito superior.

O vírus que causa a Covid-19 foi detectado pela primeira vez em Wuhan, na China, no final de 2019.

A OMS instou os governos a manter a vigilância, a sequenciação do vírus e a garantir o acesso a testes, tratamentos e vacinas fiáveis a preços acessíveis.