Fox News convida Harris e Trump para debate a 17 de setembro

A estação Fox News enviou quarta-feira convites às campanhas da democrata Kamala Harris e do republicano Donald Trump para a realização de um debate em 17 de setembro, tendo em vista as presidenciais de novembro nos Estados Unidos.

De acordo com o 'site' de notícias Politico, a estação conservadora enviou convites para ambas as campanhas participarem no debate, que está provisoriamente programado para ocorrer apenas uma semana após um debate proposto para 10 de Setembro pela ABC News, no qual tanto o Presidente Joe Biden como Trump se comprometeram a participar, antes de o democrata ter desistido corrida.

A Fox News propõe-se a realizar o debate na Pensilvânia, mas deixou a porta aberta para discussões com cada campanha sobre a data, formato, local e se há ou não audiência, detalhou ainda o Politico.

O convite surge depois de Trump ter pressionado na terça-feira para que a estação conservadora acolhesse um debate, embora se tenha comprometido a debater Harris independentemente da cadeia anfitriã.

As campanhas de Harris e Trump não responderam imediatamente aos pedidos de comentários sobre o convite, acrescentou o portal de notícias.

As cartas enviadas às campanhas de Harris e Trump foram escritas pelo presidente da Fox News Media, Jay Wallace, e pela vice-presidente de política, Jessica Loker.

A estação de televisão descreveu o seu convite como uma alteração à sua proposta de debate durante a campanha de 2024 e sugeriu que os apresentadores Bret Baier e Martha MacCallum seriam as "melhores escolhas" para moderar.

Um debate televisivo entre Harris e Trump irá atrair atenção, depois do desempenho desastroso de Biden no seu debate de Junho contra Trump ter causado uma revolta democrata contra a sua campanha, que culminou na surpreendente retirada do Presidente da campanha, no domingo.

Biden afirmou que o fazia pelo país e pelo partido, e anunciou que se vai dirigir à nação esta semana para explicar o sucedido.

Joe Biden escolheu como sucessora Kamala Harris, que já alcançou na segunda-feira o apoio de delegados suficientes para garantir a nomeação na próxima convenção nacional democrata, que arranca em 19 de Agosto, em Chicago.