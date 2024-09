Governo do Senegal acusa anterior administração de manipular orçamento

O primeiro-ministro do Senegal acusou o anterior Governo de manipular dados orçamentais e da dívida entre os anos de 2019 e 2023, deixando também um excesso de cerca de 900 milhões de euros de gastos no orçamento.

"O regime do (ex) Presidente Macky Sall manipulou os dados para dar uma imagem económica, financeira e orçamental que nada tinha a ver com a realidade. Isto é extremamente grave", disse Ousmane Sonko, durante uma conferência de imprensa.

Ousmane Sonko acusou Sall e os ex-ministros Amadou Ba, Mamadou Moustapha Ba e Abdoulaye Daouda Diallo de publicarem "dados errados" e de "mentirem" à população do Senegal e aos seus parceiros.

"605 mil milhões de francos CFA [cerca de 900 milhões de euros] deveriam ter sido gastos a partir de 01 de Janeiro de 2024, mas o regime cessante gastou-os antes de chegarmos ao poder [em Março de 2024], ou seja, para o exercício de 2023, o que é extremamente grave (...) No momento em que vos falo, não encontramos qualquer vestígio da utilização destes fundos", acrescentou Sonko.

Estas despesas extras representaram um sobre-financiamento que levou o estado a solicitar empréstimos que não estavam inicialmente previstos.

Por seu lado, o ministro da Economia, Abdourahmane Sarr, afirmou que o relatório realizado após uma auditoria às finanças públicas revelou que a dívida pública para o período 2019-2023 era de 76,3% do PIB.

Os valores do défice orçamental acabaram também por ser o dobro dos anunciados, passando assim de 5,5% do PIB para 10,1% no mesmo período referido.