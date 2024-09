TACV cancela voo Praia- São Vicente devido a condições meteorológicas

A TACV informou hoje que, devido às condições meteorológicas adversas no país, o voo VR611, com partida da cidade da Praia e destino a São Vicente, foi forçado a regressar ao Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na Praia, impossibilitando o pouso no Aeroporto Internacional Cesária Évora, em São Vicente.

Como consequência, o voo VR612, que sairia de São Vicente com destino a Lisboa, foi cancelado, segundo um comunicado da empresa. A companhia aérea aguarda a melhoria das condições atmosféricas para retomar as operações regulares. Além disso, o voo VR607, que liga Lisboa à ilha do Sal, com uma escala na Praia, também será realizado com atraso, devido ao atraso no voo que partiu da Praia. A TACV ainda informou que todos os voos domésticos programados para esta sexta-feira, 27, estão sujeitos a alterações ou cancelamentos, conforme as condições atmosféricas.

