Número de mortos do furacão Helene ultrapassa os 150 nos EUA

O governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, disse terça-feira que os resquícios do furacão Helene provocaram a morte 36 pessoas no Estado, o que eleva o número total de mortos para 152.

McMaster falava numa conferência de imprensa em West Columbia, Carolina do Sul. A tempestade abriu um caminho de morte e destruição pelo sudeste depois de chegar à costa na quinta-feira na Flórida. Quase metade das mortes ocorreu na Carolina do Norte, enquanto dezenas de outras ocorreram na Carolina do Sul e na Geórgia. Equipas de resgate com cães caminharam através de lama e escombros até aos joelhos hoje à procura, nas montanhas do oeste da Carolina do Norte, de vítimas do furacão Helene, dias depois que a tempestade ter devastado a região. Muitos dos que sobreviveram àquela que foi uma das tempestades mais mortíferas da história dos EUA ficaram sem electricidade ou sem qualquer forma de pedir ajuda. Alguns cozinhavam comida em churrasqueiras a carvão ou caminhavam para terrenos elevados na esperança de encontrar um sinal para ligar para seus entes queridos.

