Furacão dirige-se para Florida prevendo-se inundações "catastróficas"

O furacão Helene dirige-se para a costa da Florida, com ventos de 195 quilómetros por hora, estando previstas inundações "catastróficas", alertaram hoje as autoridades.

O furacão é de categoria três numa escala até cinco, segundo o American Hurricane Center.

Esta noite, o furacão Helene, que continua a sua rota sobre o Golfo do México, deverá atingir a região de Tallahassee, que tem cerca de 200.000 habitantes.

As autoridades já avisaram que o furacão vai trazer consigo inundações "catastróficas", pedindo à população que não ignore os alertas.

Nesta região, "ninguém viu uma tempestade desta magnitude", afirmou, esta manhã, o governador da Florida, Ron DeSantis, sublinhando o risco de queda de árvores.

Muitos residentes abandonaram as suas casas, depois de protegerem as janelas com tábuas de madeira. A maioria das empresas também está encerrada.

Na quarta-feira, a NASA e a SpaceX adiaram o lançamento da missão tripulada Crew-9 para o próximo sábado devido ao furacão Helene.