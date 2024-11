Senadores russos ratificam tratado de defesa mútua com a Coreia do Norte

A câmara alta do parlamento da Rússia ratificou hoje o tratado de defesa mútua com a Coreia do Norte, cujos soldados estão, segundo Kiev e Washington, prestes a juntar-se aos russos que combatem as forças ucranianas.

Esta votação do Conselho da Federação, que ocorre duas semanas depois da dos deputados, não suscitou dúvidas e nenhum senador votou "contra". Concluído durante uma rara visita de Vladimir Putin a Pyongyang em junho, este tratado prevê, nomeadamente, "ajuda militar imediata" recíproca no caso de um ataque contra um dos dois países. A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais americanas também parece uma promessa de que a ajuda à Ucrânia irá acabar, temendo os ucranianos que o republicano os obrigue a negociar com a Rússia em condições muito duras e favoráveis a Moscovo. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse na segunda-feira à noite que 11 mil soldados norte-coreanos já se encontravam na região russa de Kursk, onde, desde a sua ofensiva surpresa em agosto, o exército ucraniano ocupou algumas centenas de quilómetros. A Rússia e a Coreia do Norte aproximaram-se significativamente desde o início da invasão da Ucrânia. Tal como o Irão, a Coreia do Norte é acusada por Kiev e pelo Ocidente de fornecer bombas e mísseis aos militares russos. Na terça-feira, os norte-coreanos realizaram um novo teste de disparo de um míssil balístico intercontinental, mostrando a sua determinação em continuar o seu programa de desenvolvimento das suas armas nucleares.

