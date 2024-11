EUA aumentaram para 11 mil milhões de dólares ajuda bilateral contra alterações climáticas

​Os Estados Unidos da América anunciaram hoje que, em 2024, aumentaram para 11 mil milhões de dólares o financiamento bilateral para a luta contra as alterações climáticas, poucas horas antes da visita histórica de Joe Biden à Amazónia.

Biden vai tornar-se hoje o primeiro Presidente norte-americano em exercício a visitar a Amazónia, ao estar presente na cidade brasileira de Manaus, no coração da maior floresta tropical do mundo. Joe Biden visita a Amazónia antes de participar na cimeira do G20, marcada para 18 e 19 de Novembro no Rio de Janeiro.

“A luta contra a mudança climática tem sido uma causa determinante da liderança e da presidência” Biden, disse a Casa Branca em comunicado.

A Casa Branca acrescentou que os Estados-Unidos tornam-se "o maior financiador bilateral do mundo em matéria de finanças climáticas" ao avançarem com 11 mil milhões de dólares.

Este anúncio acontece durante a COP29, a conferência anual sobre as Nações Unidas, que decorre este ano em Baku, Azerbaijão, onde a disputa principal é sobre quem deve pagar a luta contra as alterações climáticas e a ajuda aos países pobres para as enfrentarem.

A União Europeia continua a ser o maior contribuinte mundial para o financiamento climático.

Cerca de metade de todo o financiamento climático passa por fundos multilaterais co-geridos pelos países em desenvolvimento, segundo o 'think tank' ODI Global. A preferência norte-americana pelo financiamento bilateral tem valido críticas aos Estados Unidos.

"Nenhum Estado deve orgulhar-se de ser o maior doador bilateral. É a contribuição total em termos de financiamento climático que conta e os Estados Unidos nunca alcançaram a sua 'justa parte'", disse à France Presse Friederike Röder, especialista em financiamento climático, da organização não-governamental Global Citizen.