UE aprova mais 2,7 milhões de euros de ajuda a Cuba

A União Europeia (UE) aprovou mais 2,7 milhões de euros para apoiar a recuperação em Cuba, após a passagem do furacão Rafael e de dois sismos que afetaram recentemente o país, informou quinta-feira a delegação da UE em Havana.

"Este montante soma-se aos esforços que a UE tem feito durante 2024 em resposta às emergências na ilha", refere um comunicado de imprensa da delegação da UE em Cuba, citado pela EFE.

A UE tinha enviado 400.000 euros para alimentação e assistência médica, a fim de mitigar os efeitos do furacão Oscar, que causou grandes danos ao passar pelo leste de Cuba, em meados de outubro, especialmente na província de Guantánamo.

O bloco comunitário com sede em Bruxelas financiou também uma ponte aérea de cinco voos que transportou 107 toneladas de mantimentos essenciais dos armazéns da Capacidade Europeia de Resposta Humanitária com sede no Panamá.

A UE atribuiu ainda 200.000 euros à Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) e, em abril, já tinha contribuído com 200.000 euros para o Fundo de Emergência para Desastres da FICV, segundo o comunicado de imprensa.

"Com esta nova dotação, o apoio da UE em resposta às emergências em Cuba durante 2024 ascende a quatro milhões de euros no total", refere a delegação comunitária, realçando que "estes esforços refletem o compromisso contínuo da UE em prestar assistência às populações mais vulneráveis que foram afetadas por catástrofes naturais tanto em Cuba como na região".

Nas últimas semanas, Cuba recebeu ajuda de países como o México, Japão, Espanha, Rússia, Venezuela e Noruega, entre outros, bem como do Fundo Central da ONU para Ação de Emergência e através de ações coordenadas por organizações multilaterais e não-governamentais.

As recentes catástrofes naturais deixaram danos em mais de 34.000 habitações, 37.000 hectares de produção e graves danos nos serviços de eletricidade, água e comunicações, bem como oito mortes, segundo dados oficiais.