EUA acreditam que sistema antiaéreo russo fez despenhar avião azeri

Os Estados Unidos acreditam que há indícios de que um sistema antiaéreo russo pode ter atingido o avião da Azerbaijan Airlines (AZAL) que se despenhou no Cazaquistão, avançam hoje meios de comunicação norte-americanos.

De acordo com as estações de televisão ABC News e a CNN, que citam fontes oficiais norte-americanas não identificadas, existem indícios de que o avião de passageiros pode ter sido abatido por um míssil terra-ar russo a partir de um sistema Pantsir-S1.

A ABC News sublinha que se a Rússia tiver efetivamente atacado o avião do Azerbaijão, isso constitui mais um exemplo da imprudência de Moscovo na guerra com a Ucrânia.

O avião sobrevoava uma zona onde a defesa aérea do Kremlin (presidência russa) combateu recentemente drones ucranianos.

A CNN cita ainda outra fonte oficial que lhe garantiu que os primeiros indícios sugerem que um sistema antiaéreo russo pode ter abatido o avião de passageiros, matando pelo menos 38 pessoas e ferindo outras 29.

Os sinais apontam para um sistema russo que visa o voo J2-8243 da Azerbaijan Airlines antes deste se despenhar perto da cidade de Aktau, disse a autoridade norte-americana à CNN.

Se estas indicações forem confirmadas, poderá ter sido um caso de erro de identidade, em que unidades russas mal treinadas dispararam negligentemente contra drones ucranianos, acrescentou o responsável norte-americano.

O avião voava de Baku, no Azerbaijão, para Grozny, na Chechénia, Rússia, quando se despenhou perto de Aktau, no Cazaquistão. O voo foi desviado para Aktau devido ao nevoeiro, segundo as agências de notícias russas.

Duas fontes do Governo do Azerbaijão disseram na quinta-feira à agência de notícias espanhola Efe que o voo 8432, proveniente de Baku, foi atingido por estilhaços de um míssil terra-ar quando se encontrava no espaço aéreo da cidade russa de Grozny, o seu destino.

Segundo a imprensa do Azerbaijão, que pede a Moscovo que assuma a responsabilidade pelos acontecimentos, o acidente pode ter sido provocado pela ação das defesas antiaéreas russas para repelir um ataque de drones ucranianos no norte do Cáucaso que coincidiu com o voo do avião da empresa brasileira Embraer.

O Governo do Azerbaijão evitou comentar o assunto, afirmando que neste momento não está vinculado a uma versão exclusiva e apelou para que se aguarde pelos resultados das investigações.

Entretanto, o Kremlin pediu também para que não sejam tiradas conclusões precipitadas sobre as causas da queda do avião, cujas caixas negras foram encontradas na quinta-feira no local da tragédia.

"Durante a inspeção ao local do acidente, foram descobertos dois gravadores de voo que serão entregues ao Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos", disse o procurador dos transportes da região de Mangystau, no Cazaquistão, Abilaibek Ordabaev, em conferência de imprensa.

Segundo adiantou, os trabalhos de fiscalização no local do acidente, que abrange uma área superior a 4 mil metros quadrados, estão "em fase final".